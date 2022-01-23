Takla atarak ters dönen otomobil cayır cayır yandı

Adıyaman’da, buzlanan yolda kayarak takla atan otomobil cayır cayır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Turmuş idaresindeki 44 AH 098 plakalı otomobil, Adıyaman Şanlıurfa Karayolu Atakent mevkiinde buzlanan yolda kayarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Ters dönen otomobil daha sonra alev alarak yanmaya başladı. Durum üzerine olay yerine AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında araç yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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