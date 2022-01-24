Gölbaşı'nda mahsur kalanlara sıcak ortam

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi otogarda mahsur kalan vatandaşları zabıta noktasında misafir ederek onlara sıcak bir ortam sunuyor.

Gölbaşı Belediye Başkanlığı birkaç gündür kar yağışı ve tipiden dolayı hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü ilçe otogarında otobüs bekleyen vatandaşların üşümemesi için zabıta noktasını halka açtı. Vatandaşların otobüs beklerken üşümemesi içinin halka açılan zabıta noktasında vatandaşlara sıcak ikramlarda bulunuluyor. Kimsenin dışarıda kalmaması ve üşümemesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Gölbaşı Belediyesi yetkilileri, “Kışın bu en soğuk günlerinde, ilçemizde kalacak yeri olmayan, sokakta kaldığını gördüğünüz vatandaşlarımızı lütfen bize bildirin. Misafir Edelim, hava soğuk kimse dışarıda kalmasın” diye konuştu.

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