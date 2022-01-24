Adıyaman- Malatya Karayolunda yol açma çalışması devam ediyor

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan AdıyamanMalatya Karayolunda yol açma çalışmaları devam ediyor.

Birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Adıyaman Çelikhan Karayolu ve Çelikhan Malatya Karayolunda yol trafiğe kapandı. Kapanan yolların açılması ve ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Aynı zamanda Sincik Malatya Karayolu ile Gerger Narince Karayolunun da ulaşıma kapalı olduğun karayollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için karayolları ekipleri tarafından gece, gündüz denilmeden çalışmalara aralıksız bir şekilde devam edildiği vurgulandı.

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