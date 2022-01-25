Adıyaman'da ki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde polis ekipleri 3 kilo 170 gram uyuşturucu ile yakaladığı 3 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır’dan Kahta ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon yaptı.

C.Y yönetimideki 42 AKF 742 plakalı araç ve G. D isimli şahsın sürücüsü olduğu 34 BFR 409 plaka sayılı aracın öncü ve artçı şekilde araçlara operasyon yapıldı.

34 BFR 409 plakalı araçta yapılan arama 3 kilo 170 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan

EPolis tarafından uyuşturucuya el konulurken, arac sürücüleri ve bir araçta yolcu arak bunan M.C., gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulaması tamamlanan şüphelilerden M.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.D. ve C.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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