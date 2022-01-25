Yaşlı çiftin yardım çağrısına jandarma yetişti

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde odun ve erzakları tükenen yaşlı çiftin yardım çağrısına jandarma ekipleri yetişti.

Gerger ilçesinin Kaşyazı Köyü Karuk Mezrasında yaşayan Y.Ç., ile B.Ç., isimli yaşlı çift, odunluklarının kardan dolayı çöktüğünü ve erzaklarının kalmadığını jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Gerger İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ilçe merkezinde poşet poşet aldıkları erzaklar ile yaşlı çiftin evine doğru yola koyuldu. Jandarma ekiplerini erzaklar ile gören yaşlı çiftin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Erzakları teslim eden jandarma ekipleri aynı zamanda çöken odunluk altındaki odunları da çıkartarak odunu ev içerisine taşıdı. Yaşlı çift yardımlarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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