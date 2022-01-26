Adıyaman’da 218 köye ulaşım sağlanamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da 218 köye ulaşım sağlanamıyor

İHA

Adıyaman’da 218 köye ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman’da, birkaç gündür etkili bir şekilde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 218 köye ulaşım sağlanamıyor.
Yoğun kar yağışının yaşandığı Adıyaman’da 452 köyden 218 köye ve bu köylere bağlı 318 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman merkeze bağlı 10, Besni’ye bağlı 67, Çelikhan’a bağlı 20, Gerger’e bağlı 45, Gölbaşı’na bağlı 27, Kahta’ya bağlı 17, Samsat’a bağlı 2, Sincik’e bağlı 24, ve Tut ilçesine bağlı 6 köy olmak üzere toplam 218 köye ulaşım sağlanamıyor. Ulaşımın sağlanamadığı 218 köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enkazın altındaki köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Enkazın altındaki köpek kurtarıldı
Kahta’da etkili olan kar evin duvarını yıktı
YEREL HABERLER Kahta’da etkili olan kar evin duvarını yıktı
Yaşlı çiftin yardım çağrısına jandarma yetişti
YEREL HABERLER Yaşlı çiftin yardım çağrısına jandarma yetişti
Polisler sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Polisler sokak hayvanlarını unutmadı
Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve ...
Çiftlik çöktü, 22 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Çiftlik çöktü, 22 büyükbaş hayvan telef oldu
Vatandaşlar çatıda kar temizliyor
YEREL HABERLER Vatandaşlar çatıda kar temizliyor
Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
Müdür Gönen, ARGE birimiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Müdür Gönen, ARGE birimiyle bir araya geldi
Kapalı köy yolları tek tek açılıyor
YEREL HABERLER Kapalı köy yolları tek tek açılıyor
Besni'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Besni'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ...
Siyah dumanların yükseldiği ev ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Siyah dumanların yükseldiği ev ekipleri harekete ...
Adıyaman'da ki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Adıyaman'da ki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Kolonya ile oynayan çocuk yanarak yaralandı
YEREL HABERLER Kolonya ile oynayan çocuk yanarak yaralandı
Adıyaman'da aç kalan kuşlar unutulmadı
YEREL HABERLER Adıyaman'da aç kalan kuşlar unutulmadı
Adıyaman’da tüm köy yolları kapandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da tüm köy yolları kapandı
Fedakar itfaiyeci engelli hasta kadını sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Fedakar itfaiyeci engelli hasta kadını sırtında ...
Vali Çuhadar, çocuk bakım merkezlerini inceledi
YEREL HABERLER Vali Çuhadar, çocuk bakım merkezlerini inceledi
AK Parti’den suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Parti’den suç duyurusu
Adıyaman- Malatya Karayolunda yol açma çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Adıyaman- Malatya Karayolunda yol açma çalışması ...
Yaşlı ve kimsesizlerin damı küreniyor Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ekiple birlikte dam kürüyor
YEREL HABERLER Yaşlı ve kimsesizlerin damı küreniyor Adıyaman ...
Sağlık görevlisinin sırtında taşıdığı kadından teşekkür Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medyasından paylaştığı kadın konuştu
YEREL HABERLER Sağlık görevlisinin sırtında taşıdığı kadından ...
Gölbaşı'nda mahsur kalanlara sıcak ortam
YEREL HABERLER Gölbaşı'nda mahsur kalanlara sıcak ortam
Yaban hayvanları için karlı dağlara yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için karlı dağlara yem bırakıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.