Kurtlar yerleşim yerlerine indi

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Adıyaman’ın Besni ve Gerger ilçelerinde kar nedeniyle aç kalan kurtlar, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta salı günü başlayan yoğun kar yağışı, Adıyaman’da yaban hayatını etkiliyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 1 metreyi geçtiği Adıyaman’da yaban hayvanları yiyecek bulmak için yüksek kesimlerden yerleşim yerlerinin bulunduğu alanlara inmeye başladı.

Gerger ilçesinde Hasan Aslan, aracıyla ilerlerken Fatih Mahallesi yakınlarında yolda ve tarlada 4 adet kurt görüntüledi.

Yine Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesi Karahalil köyü mevkiinde ise Burak Taş aracıyla ilerlediği sırada, kurt da yolda koşarken görüntülendi.

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