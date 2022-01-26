Adıyaman'da çatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı Kar yağışına dayanamayan çatının altında baba-kız ve 60 küçükbaş hayvan kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da çatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı Kar yağışına dayanamayan çatının altında baba-kız ve 60 küçükbaş hayvan kaldı

İHA

Adıyaman'da çatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı Kar yağışına dayanamayan çatının altında baba-kız ve 60 küçükbaş hayvan kaldı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde babakız ve 60 küçükbaş hayvan, çöken çatının altında kaldı.
Olay, Çakırhöyük beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışına dayanamayan Ramazan Çolak’ın evinin önündeki çatı çöktü. Ramazan Çolak (45) ve kızı Aysel Çolak (16) kar yağışının yoğun olması nedeniyle yaklaşık 60 küçükbaş hayvanı evin önündeki avlu çatısının altında yemlerken çatı çöktü.
Komşular ve köylü vatandaşlar enkazın bulunduğu yere geldiğinde baba ve kızın enkazın altında olduğunu öğrendi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler beldeye ulaşmadan vatandaşlar karla kaplı enkazın altındakileri kendi imkanlarıyla çıkardı. Yaralılar GaziantepBesni yolunda ambulansa teslim edildi. Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Aysel Çolak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Enkaz altında kalan hayvanların çıkartılma çalışmaları sürerken çoğunun telef olduğu bilgisi geldi. Olay yerine Besni Kaymakamı Nazlı Demir de giderek çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma ekipleri araçlarıyla mahsur kalanları kurtardı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri araçlarıyla mahsur kalanları ...
Karlı yolda kalanlara polis yakıt yetiştirdi
YEREL HABERLER Karlı yolda kalanlara polis yakıt yetiştirdi
Torununa kardan inek yaptı
YEREL HABERLER Torununa kardan inek yaptı
Kurtlar yerleşim yerlerine indi
YEREL HABERLER Kurtlar yerleşim yerlerine indi
Adıyaman’da 218 köye ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da 218 köye ulaşım sağlanamıyor
Enkazın altındaki köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Enkazın altındaki köpek kurtarıldı
Kahta’da etkili olan kar evin duvarını yıktı
YEREL HABERLER Kahta’da etkili olan kar evin duvarını yıktı
Yaşlı çiftin yardım çağrısına jandarma yetişti
YEREL HABERLER Yaşlı çiftin yardım çağrısına jandarma yetişti
Polisler sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Polisler sokak hayvanlarını unutmadı
Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesi, kaldırımlarda kar temizleme ve ...
Çiftlik çöktü, 22 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Çiftlik çöktü, 22 büyükbaş hayvan telef oldu
Vatandaşlar çatıda kar temizliyor
YEREL HABERLER Vatandaşlar çatıda kar temizliyor
Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
Müdür Gönen, ARGE birimiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Müdür Gönen, ARGE birimiyle bir araya geldi
Kapalı köy yolları tek tek açılıyor
YEREL HABERLER Kapalı köy yolları tek tek açılıyor
Besni'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Besni'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ...
Siyah dumanların yükseldiği ev ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Siyah dumanların yükseldiği ev ekipleri harekete ...
Adıyaman'da ki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Adıyaman'da ki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Kolonya ile oynayan çocuk yanarak yaralandı
YEREL HABERLER Kolonya ile oynayan çocuk yanarak yaralandı
Adıyaman'da aç kalan kuşlar unutulmadı
YEREL HABERLER Adıyaman'da aç kalan kuşlar unutulmadı
Adıyaman’da tüm köy yolları kapandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da tüm köy yolları kapandı
Fedakar itfaiyeci engelli hasta kadını sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Fedakar itfaiyeci engelli hasta kadını sırtında ...
Vali Çuhadar, çocuk bakım merkezlerini inceledi
YEREL HABERLER Vali Çuhadar, çocuk bakım merkezlerini inceledi
AK Parti’den suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Parti’den suç duyurusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.