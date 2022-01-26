Ahır çöktü, enkaz altında kalan Aysel öldü, babası yaralandı



Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırın çökmesi sonucu Aysel Gizem Çolak (14) öldü, babası Ramazan Çolak ise yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çakırhöyük beldesinde meydana geldi. Besici Ramazan Çolak´a ait ahır, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Bu sırada ahırda bulunan Ramazan Çolak ile kızı Aysel Gizem Çolak, enkaz altında kalarak yaralandı. Ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan da öldü.

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan baba ile kızı ilk müdahale sonrası Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Aysel Gizem Çolak, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ramazan Çolak'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Beldeye giden Besni Kaymakamı Nazlı Demir, olay yerinde inceleme yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2022-01-26 14:53:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.