Ahır çöktü, enkaz altında kalan Aysel öldü, babası yaralandı (2)

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KAYMAKAM DEMİR'DEN ÇATI UYARISI

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Devlet Hastanesi'nde ölen Aysel Gizem Çolak'ın yaralanan babası Ramazan Çolak'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklama yapan Kaymakam Demir, Ramazan Çolak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Maalesef günlerdir yaşadığımız yoğun kar yağışı sonrasında ilçemize bağlı Çakırhöyük beldesinde bir ahırda çatı çökmesi sonucunda 2 kişi göçük altında kaldı. Baba ve kızı vatandaşlarımızın, jandarmanın ve belediyenin ani müdahalesiyle göçük altından çıkartılıp hastaneye getirildi. Maalesef kızımız kurtarılamadı. Babamız gözlem altında genel durumu iyi, hayati tehlikesi yok. Hemşehrilerimiz çatılardaki çökmeler, çatılardan dökülecek kar yığınlarına karşı herkes tedbirli olsun" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2022-01-26 15:39:48



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