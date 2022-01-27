Balta ile ayağını kesen şahsa paletli ambulans ulaştı

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Adıyaman’ın Gerger ilçesinde odun keserken ayağına kesen hastaya paletli ambulans 6 saatte ulaştı.

Gerger ilçesi Çamiçi köyüne bağlı Şengil mezrasında, Osman Gürbüz (60) isimli şahıs, odun kesirken baltayı sol ayağına vurdu. Baltanın isabet etmesiyle yaralanan Osman Gürbüz’ün yakınları 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Yollarda yaklaşık 1 metre kar olması nedeniyle İl Özel İdare ekipleri ve paletli ambulans yola çıktı.

Önde iş makinesi ardında ise paletli ambulans, 21 kilometre uzaklıktaki hastaya yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonunda ulaşabildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs paletli ambulansa bindirilerek Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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