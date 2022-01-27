Samsat ilçesinde kapalı yol kalmadı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yoğun olarak sürdürülen karla mücadele çalışmaları neticesinde bütün köy ve mezra yollarının açıldığı bildirildi.

Adıyaman genelinde olduğu gibi Samsat ilçesinde de yağan yoğun kar nedeniyle bütün köy ve mezra yollarının kapanması üzerine Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu başkanlığında, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, jandarma ekipleri, özel idare müdürlüğü ekipleri, köylere hizmet götürme birliği ekiplerinin yer aldığı karla mücadele koordinasyon merkezi kuruldu.

Koordinasyon merkezinin kurulması sonrasında ilçenin il merkezi ile bağlantısının kopmaması, ambulans yolunun sürekli açık tutulabilmesi için öncelikle Adıyaman Samsat karayolunda çalışmalar sürdürüldü. Daha sonra köy ve mezraların ilçe merkezi bağlantıları ile şehir içi yollar açıldı. Böylece bütün yollar açılarak, vatandaşların mağdur olmaması sağlandı.

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