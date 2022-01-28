Tonlarca kar kütlesi saniyeler içerisinde çatıdan düştü Kar kütlesi ağacı parçalayacaktı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 katlı evin çatısında biriken tonlarca kar kütlesi saniyeler içerisinde düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yoğun kar yağışı sonrasında yağan yağmur ve ardından güneşin çıkması ile karlar erimeye başladı. Çatılarda büyük tehlike arz eden kar kütleleri bir bir düşmeye başladı.

Üç katlı evin çatısında biriken kar saniyeler içerisinde düştü. İlk önce birkaç parça karın düştüğünü gören cadde üzerindeki esnaf önlemini aldı. Alınan önlem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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