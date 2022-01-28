Besni Küçük Sanayi Sitesinde çatılar kara dayanamayıp çöktü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası küçük sanayi sitesinde bazı işletmelerin çatısı çöktü.

Yaklaşık 10 gündür etkili olan kar yağışı şehir merkezinde ve küçük sanayi sitesinde bazı işletmelerin çatısının çökmesine neden oldu. Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken, işletme sahipleri yetkililerden yardım istedi. Maddi zararı bulunan işletmelere yardım yapılmasını isteyen Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, "Son 25 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı. Yağış nedeniyle, iş yerlerimizin çatısı çöktü. Esnafımız ekonomik durgunluk nedeniyle zaten zor durumdaydı. Yaşanan bu afet nedeniyle daha da mağdur oldular. Burada hükumetimize, devletimize, siyasilerimize seslenmek istiyorum, işyerlerinde yaşanan bu durumun afet kapsamına alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

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