Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yangın

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, öğleden sonra Fırat Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde hizmet veren Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin arşiv odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arşiv odasında elektrikli sobanın koltuğa devrilmesi ile çıkan yangın hem odadaki koltuklara hem de masalara sıçradı. Yangını fark eden kooperatifteki görevliler bir taraftan yangına müdahale ederken öte yandan da itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Kahta Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek faciayı önledi.

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