Hayvan çiftliğinin çatısı çöktü

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Adıyaman’ın Tut ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan çiftliğin çatısı çöktü, 6 büyükbaş hayvan yaralandı.

Olay, Tut ilçesine bağlı Öğütlü köyünde meydana geldi. Seyyit Gaffar Özmen’e ait çiftlik yoğun kar yağışının ardından biriken karın ağırlığına dayanamadı. Çiftliğin çatısı çöktü. Yaşanan olayda 6 büyükbaş hayvanın yaralandığı öğrenildi.

Çiftlikte büyük madde hasar meydana geldi.

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