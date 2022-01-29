Çizgili sırtlan kazada telef oldu

AdıyamanŞanlıurfa karayolunda aracın çarptığı çizgili sırtlan telef oldu.

Kaza, AdıyamanŞanlıurfa karayolu Kuyulu köyü yakınlarından meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç nesli tükenme tehlikesinde olan çizgili sırtlana çarptı. Kazada çizgili sırtlan telef oldu.

Kazada yol kenarında fırlayan çizgili sırtlanı Şanlıurfa’dan Adıyaman’a gelen infaz koruma memurları fark etti. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen ekipler çizgili sırtlanı alarak incelenmek üzere Şanlıurfa’ya gönderdi.

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