Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 gün boyunca çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir çam ağacına tırmanan ve geri inemeyen kedi, 2 gün boyunca ağaçta bekledi. Mahalle sakinleri kediyi indirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Mahalle Muhtarı Ramazan Ulema, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekibi yaklaşık 15 metre yükseklikteki ağacın tepesindeki kediye iş makinesinin merdiveniyle yanaştı. İtfaiyeci, elleriyle kediyi yakalayarak bulunduğu yerden alıp aşağı indirdi.

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