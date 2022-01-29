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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylüler el birliği ile traktörü kurtardı

İHA

Köylüler el birliği ile traktörü kurtardı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde traktör ile kar temizlemeye çalışırken şarampole düşen traktörü köylüler el birliği ile kurtardı, ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
Çelikhan ilçesine bağlı Korucak (Rutikan) köyünde Bekir Bozdemir, evine giden yolu temizlerken traktör ile şarampole yuvarlandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Şarampolde kara saplanan traktörü kurtarmak için bu kez köylüler seferber oldu.
Kazayı duyan köylüler olay yerine geldi. Traktörü kurtarmak için çözüm aradılar. Herkes evinde bulunan halatları getirdi. Hep birlikte traktöre halatları bağlayarak önce düzeltmeye çalıştılar. Traktörü düzelten köylüler sonrada şarampolden kurtarmaya çalıştı. Hep bir ağızdan bağıran ve ortak hareket eden köylülerin bu kurtarma operasyonu ilginç görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu. El birliği ile traktör düştüğü şarampolden kurtarıldı.

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