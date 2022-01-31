Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kahta Karayolu Samsat yol ayrımı kavşağında Mahmut Bilgin idaresindeki 63 YL 393 plakalı otomobil ile Bahattin Yanık idaresindeki 02 FK 888 plakalı Wolksvagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mahmut Bilgin, Bahattin Yanık ve araçlarda bulunan Emrah Yanık ile Fatih Yalçınkaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.