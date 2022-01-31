Jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

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Adıyaman İl Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

Adıyaman Elbistan Karayolu üzerinde ticari araçlara yönelik denetim yapan İl Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, araçları tek tek denetledi. Kış lastiği denetimleri yapan jandarma ekipleri aynı zamanda araç evraklarında da incelemelerde bulundu. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgusu yapıldı.

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