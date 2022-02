Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı hasta kabulüne başladı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Can Aydın, hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Can Aydın, 2005 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yükseköğrenime başlayan Uzm. Dr. Aydın, 2012 yılında Haydar Paşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini, 2021 yılında ise Osman Gazi Üniversitesi'nde yandal eğitimini tamamlayarak Çocuk Endokrinolojisi uzmanı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı.

Adıyaman’da göreve başlamaktan mutlu olduğunu belirten Dr. Can Aydın, “Çocuk Endokrinoloji ünitelerinde izlenen hastalık ve sorunlar büyümegelişme gerilikleri, boy kısalıkları, iştahsızlık, erken ergenlik, gecikmiş ergenlik, şeker hastalığı (diyabet), şişmanlık (obezite), guatr ve tiroit bezi hastalıklarıdır. Ayrıca böbrek üstü bezi hastalıkları, aşırı tüylenme, adet düzensizliği, tumer sendromu, kalsiyum ve mekik metabolizma hastalıkları, hipofiz bezi hastalıkları, hipoglisemi, cinsel gelişim bozuklukları, inmemiş testis, kuşkulu genital yapı da Çocuk Endokrinoloji ünitelerinde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar arasındadır” dedi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ise yaptığı açıklamada, “Çocuk Endokrin Uzmanımızın ilimizde göreve başlamasıyla hasta ve hasta yakınlarımız çevre illere gidip mağdur olmayacaktır. Diyabetli çocuklar ve ergenler için yoğun tedavi ve sık izlemeye dayalı modelin uygulandığı ünitemizde hasta ve aile eğitimini ön plana alan bir yaklaşımla diyabetli ailelere yönelik düzenli periyodik interaktif eğitim toplantıları yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.