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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da tarihi eser operasyonu

İHA

Adıyaman’da tarihi eser operasyonu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Besni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Akpınar köyünde bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alınması üzerine ekipler planlı ve titiz çalışma yaptı.
Akpınar köyünde ikamet eden M.K. isimli şahıs izlemeye alındı. Takip edilen şahsın üzerinde yapılan kontrolde siyah renkli poşet içerisinde 143 adet sikke, 5 adet yüzük, 4 adet ok ucuna benzer demir obje, 2 adet kolye ucuna benzer demir obje,1 adet kare şeklinde demir obje ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlemler adli makamlar kontrolünde devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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