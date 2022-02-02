Gölbaşı’nda kadın doğum uzmanı göreve başladı

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Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesine yeni atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Duygu Alime Almalı hasta kabulüne başladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Duygu Alime Almalı , 2015 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2021 yılında Gaziantep Üniversitesi’nde ihtisasını tamamlayarak 2022 yılı Ocak ayı itibariyle Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesine ataması gerçekleşti.

Almalı, hasta kabulüne başladı.

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