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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Tutdere: “Adıyaman’ın hakkını verin”

İHA

Milletvekili Tutdere: “Adıyaman’ın hakkını verin”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Adıyaman’ın sorunlarını gündeme getirerek, ilgili bakanlıklara seslenerek sorunların çözümünü talep etti.
Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında iktidarın yanlış politikaları sonucunda Adıyaman’ın doğal güzellikleri, inanç merkezleri ile gündeme gelmediğini, yoksulluk ve işsizlikle Türkiye gündemine geldiğine vurgu yaptı.
TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Adıyaman’ın yoksulluk, işsizlik ve bayat ekmek kuyruklarıyla gündeme geldiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Takvimler bugün 02.02.2022 tarihini gösteriyor. Bugün Adıyaman'ımız için, hemşerilerimiz için özel bir gün. Bu özel günde sorunları çözülmüş kentin doğal güzelliklerini, inanç merkezlerini sizlere anlatmak isterdim fakat son günlerde Adıyaman yoksulluk, işsizlik ve bayat ekmek kuyruklarıyla gündeme geliyor. Dertler çok, sorunlar çok onun için sorunlardan bahsedeceğim. Benim şehrim Adıyaman, bugün ulusal bir gazetede ‘Oy Aman Aman Burası Adıyaman’ başlığıyla bayat ekmek kuyruklarıyla gündeme geldi. Bu beni çok üzdü, bu ilin milletvekili olarak vicdanım sızladı, inşallah bu tabloya sebebiyet veren iktidar partisinin de vicdanı sızlamıştır. Bu tablonun sebebi iktidar partisidir” dedi.
Adıyaman’ın dünyanın en büyük barajlarından birisine ev sahipliği yapmasına rağmen hala kuru tarım yapan bir il olduğunu dile getiren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’ın petrolü var, suyu var, toprağı var, dağı var, ovası var, narı var, bademi var, madeni var; her şeyi var. Allah her şeyi vermiş ama kentimizin insanları işsiz ve yoksul. İnsanlarımız evine ekmek götüremiyor. Bunun sebebi ise iktidardır Neden mi? Bunu rakamlar söylüyor. Adıyaman, Fırat'a ev sahipliği yapıyor, dünyanın en büyük barajlarından birisi olan Atatürk Barajı'na ev sahipliği yapıyor, fakat bugün Adıyaman'da Ahmet amca, Hasan amca kuru tarım yapıyor.
Bu kent dünyanın en büyük barajlarından birisine ev sahipliği yapıyor fakat topraklarının yüzde 87'sinde kuru tarım yapılıyor. Bunun sebebi de iktidardır. İktidar partisi her seçimde ‘Sulama projelerini bitireceğiz, barajları bitireceğiz’ dedi, yapmadı. Halkı kandırdı, halkı aldattı. Mesela Koçali Barajı, gerçekten Adıyaman için çok önemli bir baraj. Siz projenin başlangıç tarihini 2013, bitiş tarihini ise 2027 olarak yazmışsınız. Peki, bu baraja yeteri kadar kaynak ayırıyor musunuz? Cumhurbaşkanlığının açıklamış olduğu yatırım programına bakın, sadece bu yıl için Gömükan Barajı'na 65 milyon lira, Koçali Barajı'na ise 70 milyon lira para ayrılmış. Bu ödeneklerle bu barajların on yıldan aşağı bitme şansı yok. Eğer bu barajlar bitmezse Adıyamanlılar işsiz kalmaya, yoksul kalmaya devam edecek. Ben bütün Adıyaman adına çağrıda bulunuyorum. Bu yatırımlara gerekli kaynakları ayırın, bu insanlarımızı artık yoksulluktan, açlıktan kurtarın. Bu barajın sahasındaki köylerde yaşayan yurttaşlarımızın iskân sorununu çözün, kamulaştırma sorununu çözün. Bunları da çözemediniz ve şu anda insanlar sizden çözüm bekliyor” ifadelerini kullandı.
Adıyaman'ın en büyük sorunun işsizlik olduğunu, işsizliğin ise sulama projelerinin bir türlü tamamlanamamasından kaynaklandığını kaydeden Milletvekili Tutdere “Adıyaman, uzun uğraşlar sonrası 6'ncı bölgeye alındı ancak OSB'sinde yer yok. Üzerinden bir yıl geçti daha Adıyaman'a bir çivi çakan kimse yok. Sebebi ne biliyor musunuz? OSB'nin sorununu neden çözmüyorsunuz? İşverenlerimiz, sanayicilerimiz hepsi bekliyor. Yeni yatırımcı geliyor, yer yok, geri gidiyor. Peki, siz neden varsınız, iktidar olarak niye varsınız? Siz eğer bir OSB'nin sorununu çözmeyeceksiniz, eğer siz küçük bir sanayi sitesinin sorununu çözmeyeceksiniz bu millet adına yönetme yetkisini nasıl yerine getiriyorsunuz, soruyorum sizlere. Adıyaman'ın en büyük sorunu işsizliktir, işsizliği çözecek olan sulama projeleridir, sanayi yatırımlarıdır, bunların hepsi sizden dolayı aksamış durumda. Bir an evvel Adıyaman'ımızın OSB'deki yer sorununu çözün” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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