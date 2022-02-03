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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kar yağışından dolayı meydana gelen heyelan yolu trafiğe kapattı.

Yaklaşık iki haftadır devam eden kar yağışı sonrasında başlayan yağmur ile birlikte Çelikhan Adıyaman kara yolunda heyelan meydana geldi. Heyelanın meydana geldiği bölgede ulaşım sağlanamadı. Yolu kullanamayan araç sürücüleri, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen karayolları ekipleri tarafından çalışma yapılarak yoldaki toprak yığını ve kaya parçaları temizlendi.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı.

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