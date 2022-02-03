Diyarbakır´da gözaltına alınan İHD sekreteri Adıyaman´a getirildi

İstanbul için uyarı! Yarın akşama kadar sürecek!

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALANSercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)-TERÖR örgütü PKK ile irtibatı tespit edilerek Diyarbakır´da gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır şube sekreteri Ferhat Berkpınar, gözaltına alınarak Adıyaman´a getirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ve polisin çalışmasında, Diyarbakır İHD şube sekreteri Ferhat Berkpınar´ın terör örgütü PKK ile teması tespit edildi. Sabah saatlerinde güvenlik güçleri Ferhat Berkpınar´ın Diyarbakır'daki evine ve İnsan Hakları Derneği'ne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Ferhat Berkpınar, işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Adıyaman´a getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALANSercan SAKAR

2022-02-03 18:28:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.