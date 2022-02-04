Kahta'da uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlayıp suçu önlemek amacıyla uyuşturucuya karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin ilçe genelinde 2022 Ocak ayı içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik yürütmüş olduğu çalışmalarda 4 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında 7 kilo 130 gr esrar, 10 gr bonzai, 2 gr metanfetamin, 2 gr bonzai hammaddesi ele geçirildi. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı narkotik ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi kararlılıkla sürdürülüyor.

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