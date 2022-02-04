Milletvekili Tutdere, kardan zarar görenlere destek verilmesini istedi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kar yağışından dolayı esnaflar başta olmak üzere mağduriyet yaşayan Adıyamanlıların sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Tutdere, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında Adıyaman’da yaşayan yurttaşların kardan dolayı yaşamış oldukları mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili bakanlıklara ve Adıyaman Valiliği’ne seslenerek mağduriyetleri giderin çağrısında bulundu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman’da yaşayan birçok yurttaşın büyük bir mağduriyet yaşadığını TBMM Genel Kurulu’nda dile getiren Milletvekili Tutdere, “Seçim bölgem Adıyaman'da geçen hafta çok yoğun bir kar yağışı yaşandı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi, birçok yurttaşımız büyük bir mağduriyet yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’ndeki esnaflarımız başta olmak üzere il genelinde seracılık yapan çok sayıda çiftçimiz mağdur oldu. Esnaflarımızın iş yerlerinin çatıları çöktü, çiftçilerimizin seralar yıkıldı ve ciddi hasarlar meydana geldi. Zamlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafımız, çiftçilerimiz bir de kar fırtınası nedeniyle büyük bir maddi zarar gördü, zarara uğradı. Buradan ilgili bakanlıklara, valiliğe açıkça çağrıda bulunuyorum. Kar fırtınası nedeniyle mağdur olan esnaflarımızın, çiftçilerimizin zararlarını bir an evvel giderin, bu mağduriyetlere bir an evvel son verin” diye konuştu.

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