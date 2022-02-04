Adıyaman il merkezindeki okul müdürleriyle, okul idarecileri değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Adıyaman merkezde görev yapan okul müdürleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, okullarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında durum değerlendirmesi ve planlama çalışmaları yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında yapılan toplantıya, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul, kurum yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Adıyaman merkezde bulunan okulların eğitimöğretim durumu, okullarda yapılan bakımonarım güçlendirme çalışmaları, yeni anasınıflarının durumu, mesleki eğitimde çırak, kalfa, usta sayısının artırılması ile ilgili yürütülen çalışmalar, milli eğitim müdürlüğünün yayınladığı yardımcı kaynaklardan öğrencilerin faydalandırılması ve projeler ele alındı.

Eğitimin insan yetiştirme sanatı olduğuna vurgu yapan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Eğitimde bir başarı istiyorsak, tüm paydaşlar olarak hepimizin gereken özveriyi göstermesi gerekiyor. Gönülden, azimle ve istikrarla çalışarak öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini olabildiğince desteklemeliyiz. Öğrencilerimizin akademik başarısı kadar sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda donanımlı bireyler olması da bizler için oldukça önemli. Bu konuda her türlü özveriyi gösteren siz okul müdürlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı sonunda Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, katılımcılarla görüş alış verişinde bulunarak sorun ve isteklerini dinledi. 20212022 Eğitim öğretim yılının 2. dönem değerlendirme toplantısı iyi dilek ve temennilerin ardından son buldu.

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