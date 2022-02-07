Kahta'da insan boyunda turna balığı yakalandı

Konya'da otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ava çıkan balıkçılar tarafından yaklaşık 1,70 metre uzunluğunda, dev turna balığı yakalandı.

Balık ağı ile yeni yakalanan turna balığının 88 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 1,70 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

Kahta ilçesine bağlı Güzelek Köyü civarında Atatürk Baraj Gölü'nde balıkçı Zekeriya Aydın ve İrfan Aşuk’un bağlık ağına yakalanan dev turna bağlığı, Kahta'da bulunan bir balıkçıya getirildi. Balıkçı tezgahında sergilenen balık, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Yakalanan turna balığının kilosu 50 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.