Hastayı tahta kızak ile ambulansa ulaştırdılar

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Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Adıyaman’ın Sincik ilçesi Sakız köyü hayırlı mezrasındaki yaşlı hasta, ambulansa tahtadan yapılan kızakta taşındı.

Adıyaman’da önceki haftalarda yağan yar etkisini hala sürdürüyor. Özellikli kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Sincik ilçesine bağlı Sakız köyü Hayırlı mezrasında yaşayan 80 yaşındaki Eşgan Aysöndü’nün nefes darlığı şikayeti üzerine yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

112 acil sağlık ekipleri ambulansı Hayırlı mezrasına yönlendirdi. Yaşlı kadının yaşadığı evin mezranın dışında dağlık bir bölgede olması ve yolunun kapalı olması nedeniyle ambulans ilerleyemedi.

Hasta yakınları yaşlı kadını ambulansa ulaştırmak için tahtadan kızak yapıp taşıdı. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi kızakla ilerleyen hasta yakınları daha sonra mezrada bekleyen ambulansa hastayı ulaştırdı.

Yaşlı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sincik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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