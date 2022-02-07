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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da kapalı köy yolu kalmadı

İHA

Adıyaman’da kapalı köy yolu kalmadı

Adıyaman’da, yaklaşık 2 hafta boyunca yağan kar yağışından dolayı kapanan 452 köy yolunun tamamı, il özel idaresi ekiplerinin çalışmalarıyla açıldı.
Adıyaman merkez ve kırsal bölgede yaklaşık 2 hafta boyunca süren kar yağışı ve tipiden dolayı 452 köy yolu ve bu köylere bağlı 513 mezraya ulaşım sağlanamamıştı. Yolları kar dolayısıyla kapanan bölgelerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için il özel idaresine bağlı ekipler tarafından gece gündüz denilmeden çalışma başlatılmıştı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında ekipler tarafından 452 köy ve 513 mezranın yolları kardan temizlenerek ulaşıma açıldı. Adıyaman’da kardan dolayı kapalı köy ve mezra yolu kalmadı.
Karla mücadele kapsamında bütün ekiplerin seferber olduğunu vurgulayan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, “ Adıyaman’da yapılan çalışmalar kapsamında kapalı köy ve mezra yolumuz kalmadı. Devletimiz her zaman vatandaşının yanındadır. Bizler halkımızın mağdur olmaması için var gücümüzle çalıştık. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ekiplerimiz zaman zaman zor anlar yaşadı ama bizler yine de çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken bazı bölgelerde ise tipi nedeniyle bu kar kalınlığı 5 metreyi de buldu. Allah devletimize zeval vermesin. Çok şükür bugün itibariyle bütün yollarımız açıldı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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