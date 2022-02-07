Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş’in acı kaybı

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Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş’in babası Abdurrahman Keleş (70) toprağa verildi.

Bir süredir Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Abdurrahman Keleş, hayatını kaybetti. Abdurrahman Keleş’in cenazesi Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’ne getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abuddarhman Keleş, aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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