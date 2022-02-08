Akraba ziyaretine gelince yakalandı

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Hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Adıyaman'a akraba ziyaretine gelince jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Açma köyünde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. yapılan planlı ve titiz çalışma ile yakalandı.

Akrabalarını ziyarete geldiği esnada devriye ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli adli işlemlerine müteakip Siverek T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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