Arıcılık kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı

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Adıyaman Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları taktim edildi.

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 gün süren kursu başarıyla tamamlayan 26 kursiyere sertifikaları verildi. MartNisan aylarında arıcılık kursunun yeniden açılacağını belirten Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü Erdal Yılmaz, “Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi ve ilçe müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği arıcılık kursu yaklaşık 5 gün sürdü. Kursa katılan 29 kursiyerden 26 tanesi kurs sonunda başarılı olup, arıcılık belgesi almaya hak kazandı. MartNisan aylarında ilçemizde yeniden arıcılık kursu düzenlenmesi planlanmaktadır” diye konuştu.

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