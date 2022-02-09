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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigaranın zararları anlatıldı

İHA

Sigaranın zararları anlatıldı

Adıyaman’da Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler sigaranın zararlarını anlattı.
9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü nedeniyle Adıyaman Sağlık Müdürlüğü tarafından stant açıldı. Çevre Sağlığı Şubesi ve Sigara Bırakma Polikliniği tarafından alış veriş merkezinde stant açıldı.
Sigara Bırakma Polikliniği Hekimi Gülhan Açıl, Bağımlılıkla Mücadele Birimi Sorumlusu Mehmet Ali Yalçın ve aynı birimden Kadriye Çelebi tarafından vatandaşlar sigara konusunda uyarıldı.
Alış veriş merkezine gelen vatandaşlara sigaranın zararlarını anlatan broşürlerden verilerek, sözlü olarak sigaranın zararları anlatıldı. Sigarayı bırakma konusunda farmakolojik ve psikososyal destekler konusunda vatandaşlar bilgilendirilerek, ALO 171 hattıyla ilgili bilgiler verdi.

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