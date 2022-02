Adıyaman dünya turizm fuarı EMİTT’e yerini aldı

Dünyayı etkisi altına alan küresel pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı (EMITT) iki yıl aradan sonra kapılarını tekrar turizm sektörü temsilcilerine açtı. Türkiye’de turizm sektörünün aynası olan, dünyanın 5’inci büyük turizm fuarı olma özelliğini taşıyan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Adıyaman da yerini aldı.

Bu yıl 25. kez kapılarını açan EMITT Fuarı’nda 4 ana tema altında turizm ekonomisi, sektörü yönlendiren trendler, öne çıkan destinasyonlar ve önümüzdeki on yıla damga vuracak teknolojik inovasyonlar, düzenlenecek olan panel ve etkinliklerde gündem maddelerini oluşturacak. Kadim medeniyetler şehri huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman da valilik öncülüğünde belediye başkanlığı ve il özel idaresinin desteği ile Adıyaman’daki turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 3. holde yerini aldı. Fuara Adıyaman’dan Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın ve Adıyaman'daki turizmciler katıldı.

Adıyaman standı görsel zenginliği ile EMİTT fuarında katılımcılardan büyük beğeni topladı. Adıyaman için ayrılan stantta il kültür ve turizm müdürlüğü, değişik dillerde hazırladığı tanıtım kitap ve broşürlerini, tanıtım CD'lerini ve tanıtım afişlerini çanta içerisinde hazırlayarak, gelen ziyaretçilere dağıtımını gerçekleştirdi. Fuarın birinci gününde Adıyaman Standını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, birçok ilin valileri, belediye başkanları, milletvekilleri, TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörü temsilcileri ve çok sayıda katılımcı ziyaret etti. Adıyaman standını ziyaret eden konuklarıyla yakından ilgilenen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ziyaretçilere Adıyaman Çiğköftesi ve meşhur Kervansaray Kahvesi ile yöresel lezzetlerden ikram etti.



Sahip olduğu tarihi ören yerleri ile adeta açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman’ın EMITT Fuarında yerini aldığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Dünyanın en büyük 5. turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, bu yıl Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla 25. kez kapılarını turizm sektörü temsilcilerine açmış bulunuyor. Bu yıl 912 Şubat tarihleri arasında dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini İstanbul’da bir araya getiren EMİTT Fuarı, her yıl 45 bine yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce turisti ağırlıyor. Adıyaman, emsalsiz tabiatı, mistik atmosferi, muhteşem kanyonları, gerek tarihi ve kültürel birikimi gerekse de sahip olduğu doğal turizm kaynakları açısından eşsiz bir zenginliğe sahiptir. İlimiz tarihi süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu medeniyetlerin izlerini taşıyan, barışın, kardeşliğin, huzurun, hoşgörünün kentidir. Biz gittiğimiz yerlerde sadece kültürel değerlerimizi değil, ilimizin sahip olduğu huzur ve hoşgörü iklimini de ihraç ediyoruz. Turizmcilerimiz burada sektör temsilcileri ile karşılıklı iş görüşmeleri yapacaktır. Çünkü bu tür fuarlardaki karşılıklı görüşmeler aynı zamanda yeni destinasyonlara da ufuk ve yelken açmaktadır. Adıyaman’ın sahip olduğu tüm güzellikleri dünyanın 5. büyük fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)'te 4 gün boyunca en kapsamlı şekilde tanıtmaya çalışacağız. Bu vesile ile herkesi tarih ve kültür kenti olan Adıyaman’ın tarihi ve turistik mekanlarını gezip görmeye davet ediyorum” dedi.



Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Turizmin önde gelen firmalarını ve turizm profesyonellerini bir araya getirerek ülkelerin, şehirlerin ve bölgelerin tanıtılmasına önemli katkılar sunan EMITT Fuarı, bugün TÜYAP fuar alanında Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla muhteşem bir açılışla başladı. Kültürlerin ve renklerin buluştuğu fuarda her yöre kendine özgü özellik ve güzelliklerini tanıtmaktadır. Adıyaman olarak bizler de valiliğimizle birlikte 3. holde standımızı açtık. Adıyaman standımız ziyaretçilerden büyük bir ilgi görüyor. 4 gün sürecek olan fuarda amacımız Adıyaman’ın kadim kültürünü başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya tanıtmaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.