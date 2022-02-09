Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Dündar (23) idaresindeki 02 ABC 157 plakalı Fiat marka otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Dündar yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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