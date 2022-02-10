Adıyaman’da Sağlık Platformu kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da Sağlık Platformu kuruldu

İHA

Sağlık alanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının biraraya gelmesiyle Adıyaman Sağlık Platformu kuruldu.

Adıyaman’da Sağlık Platformu kuruldu

Sağlık alanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının biraraya gelmesiyle Adıyaman Sağlık Platformu kuruldu.
Sağlık alanındaki dernek, sendika ve meslek örgütlerinden oluşan sivil toplum kuruluşları yeni bir çatı oluşturup, yasal resmi işlemleri de tamamlayarak Adıyaman Sağlık Platformunu kurdu. Sağlık Mensupları Dayanışma, Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (SağlıkDer), Adıyaman Tabip Odası, 51. Bölge Adıyaman Eczacılar Odası, Türk SağlıkSen Adıyaman Şubesi, Ses Adıyaman Şubesi ve Adıyaman Aile Hekimleri Derneği platformda yer aldı.
SağlıkDer Başkanı Adıyaman Sağlık Platformu Dönem Başkanı Abdulkadir Bozan kuruluş ile ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyaman’da sağlık sektöründeki dernek, sendika ve meslek odaları yaklaşık 6 aydan beri belli zamanlarda bir araya gelerek çeşitli istişare ve görüşmelerde bulunuldu. Yapılan görüşme ve istişareler neticesinde bu sivil toplum kuruluşları, ortak akılla hareket etme, güçlerini birleştirme ve kolektif bir akılla hareket ederek daha iyi bir şekilde ve etkin olarak sorunları çözme gayret ve iradesi ortaya koyma adına bir platform kurma kararı alındı. Platformumuz kurucu üyelerden oluşmakta, 6 aylık ilk dönem başkanlığını SağlıkDer yürütecek.
Adıyaman Sağlık Platformu, ilde tüm halkımızın yaşadığı sağlık sorunlarını ve sağlık çalışanlarımızın yaşadığı her türlü sorunu tespit edip gündem oluşturacak ve çözümü noktasında ortak akılla ve güç birliğiyle hareket edip, makul ve gerçekçi çözüm önerileri sunacak ve neticesi hakkında her türlü girişimde bulunacaktır.
Amacımız Adıyaman’da halkımızın ve sağlık çalışanlarımızın yaşadığı sorunların çözümü için katkıda bulunmak ve çözümün bir parçası olmaktır. Her türlü önyargı ve saplantıdan uzak bir şekilde sadece toplumun ve sağlık çalışanlarımızın faydasına olan iş ve faaliyetlerle uğraşacak, her kes için sağlık, huzur ve barış ortamının sağlanması için gayret göstereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minia Besni projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Minia Besni projesi hayata geçirildi
Sokak ortasında saldırıya uğrayarak yaralandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında saldırıya uğrayarak yaralandı
Adıyaman’da, bahar havası yaşanıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da, bahar havası yaşanıyor
Dikenli tellere takılan baykuşu vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Dikenli tellere takılan baykuşu vatandaşlar kurtardı
Bir günde 523 adres karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bir günde 523 adres karantinaya alındı
Erdoğan Öz’den pandemi uyarısı
YEREL HABERLER Erdoğan Öz’den pandemi uyarısı
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
Samsat’ta TYP kuraları çekildi
YEREL HABERLER Samsat’ta TYP kuraları çekildi
Öğrenciler 1001 gecede 1001 kitap okudu Adıyaman’da ilk okul öğrencileri okuma yazmaya başladıkları andan itibaren ‘kitap kurdu’ oldu
YEREL HABERLER Öğrenciler 1001 gecede 1001 kitap okudu Adıyaman’da ...
Bir günde 336 adres karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bir günde 336 adres karantinaya alındı
Dağtekin, Adıyaman’a çok ciddi yatırımların yapıldığını söyledi
YEREL HABERLER Dağtekin, Adıyaman’a çok ciddi yatırımların ...
Kahta’da ahırları zarar gören çiftçilere çadır desteği
YEREL HABERLER Kahta’da ahırları zarar gören çiftçilere çadır ...
İşletmenin ilk müşterileri down sendromlu çocuklar oldu
YEREL HABERLER İşletmenin ilk müşterileri down sendromlu çocuklar ...
Boşanma davası sonrası sopalı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Boşanma davası sonrası sopalı kavga: 1 yaralı
Kural tanımayan sürücü kazaya neden oldu Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Kural tanımayan sürücü kazaya neden oldu Kaza anı ...
Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını şaşırttı
YEREL HABERLER Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını ...
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Okulda hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Okulda hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi
AFAD ekipleri mahsur kalan keçileri kurtardı
YEREL HABERLER AFAD ekipleri mahsur kalan keçileri kurtardı
Adıyaman dünya turizm fuarı EMİTT’e yerini aldı
YEREL HABERLER Adıyaman dünya turizm fuarı EMİTT’e yerini aldı
Sigaranın zararları anlatıldı
YEREL HABERLER Sigaranın zararları anlatıldı
Arıcılık kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Arıcılık kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı
Belediye personellerine ISO 9001 kalite belgesi eğitimi verildi
YEREL HABERLER Belediye personellerine ISO 9001 kalite belgesi ...
Şüpheli kadın polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Şüpheli kadın polisi harekete geçirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.