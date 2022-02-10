Boşanma davası sonrası sopalı kavga: 1 yaralı

Adıyaman Adliyesinde görülen bir boşanma davası sonrası çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesinde görülen bir boşanma davası sonrasında boşanan çiftin yakınların arasında tartışma çıktı. Adliye önünde çıkan tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kavgada B.K., isimli kişi başına aldığı sopa darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kavgaya karıştığı iddia edilen G.K., isimli bir şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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