Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

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Adıyaman’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi aldı. Şüpheli şahısların içerisinde bulundukları araç kent merkezinde durdurularak arama yapıldı.

H.D.(kadın) ve H.D. isimli şahısların içinde bulunduğu araçta 37.70 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

H.D. isimli şahsa ehliyetsiz ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan toplam 16 bin 768 idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi.

Gözaltına alınan şahısların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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