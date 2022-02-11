Dikenli tellere takılan baykuşu vatandaşlar kurtardı

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Adıyaman’da, bir bahçenin dikenli tellerine takılan baykuş, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Çıralık Köyüne bağlı Kilisk Mezrasının kırsal bölgesinde gezen Mehmet Çelik ve Erkan Çelenk isimli iki arkadaş, zeytin bahçesinin etrafına çevrilen dikenli tellerine takılan baykuşu fark etti. İki arkadaş, dikenli tellere takılan ve kanadından yaralanan baykuşu bulunduğu yerden kurtardı. Baykuşun tedavisini yaptıran iki arkadaş daha sonra baykuşu doğaya bıraktı.

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