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Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı

İHA

Adıyaman'da bulunan okullardaki öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı

Adıyaman’da bulunan okullardaki öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezinin tanıtımı gerçekleştirildi.
Yardım talebi ve ihbarların tek çatı altında toplanması amacıyla başlatılan ve Haziran 2021'de ülke geneline yaygınlaştırılan 112 Acil Çağrı Merkezi projesi kapsamında Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde tüm okullarda 112 Acil Çağrı Merkezinin tanımı yapıldı.
İçeriği 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından hazırlanan afiş, video ve bildirici yazılar 11 Şubat 2022 tarihinde tüm okullarda eşzamanlı olarak 2. ders saatinde öğrencilere izletildi ve 112 Acil Çağrı Merkezleri tanıtım metinlerinde belirtilen bilgiler öğrencilere yaşına uygun şekilde açıklandı.
Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, bu kapsamda kendisini ziyaret eden 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini kabul etti. Ziyaret esnasında kurum personelleri tarafından Müdür Hakan Gönen'e çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Öğrencilerin ilgiyle izlediği videolardaki bilgilerin tüm vatandaşlar tarafından benimsenmesi gerektiğini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Fedakarca ve özveriyle görevlerini ifa eden tüm 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarımıza verdikleri emekler için yürekten teşekkür ediyor, çalışma hayatlarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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