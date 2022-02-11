Ocak ayında Adıyaman Havalimanı’nda 100 uçuş gerçekleşti

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı’nın 2022 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı’nda Ocak ayında iç hat yolcu trafiği 11 bin 146 oldu.

Ocak ayında, Adıyaman Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 100’e ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Kasım ayında toplam 100 ton oldu.

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