Beyaz eşya ile kamyonet kasası arasındaki yolculuğa ceza kesildi

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da kamyonetin arkasında bulunan beyaz eşya ile kamyonet kasası arasında yolcuğa polis cezayı kesti.

Adıyaman Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında vatandaşlar tarafından görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kameralardan aracın plakasını tespit etti.

‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçundan araç plakasına 410 TL ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.