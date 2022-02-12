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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başhekim Aydın hastanedeki gelişmeleri değerlendirdi

İHA

Başhekim Aydın hastanedeki gelişmeleri değerlendirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Aydın, hastanenin sağlık alanında yaptığı yenilikleri değerlendirdi.
Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Aydın, göreve geldiği 15 Nisan 2021 tarihinde itibaren yapılan hizmetlerle ilgili açıklamada bulundu.
Aydın, başhekimliğe başladığı tarihte 14 olan uzman hekim sayısının 21’e yükseldiğini ifade ederek, “1 diş hekiminin bulunduğu hastaneye 5 diş hekimi ataması yapılarak toplam 6 diş hekimine ulaşıldı. Hastanemize 7 acil hekimi kazandırıldı. Hastanemiz bünyesinde daha önce hizmet alımı yapılarak hizmet veren tomografi cihazının sözleşmesi bitmesi nedeniyle ilgili şirket tarafından hastane bünyesinden çıkarılmıştır. İlerleyen süreçte ilgili yerler ile iletişime geçilerek hastanemize yeni bir tomografi cihazı alınmış ve hizmet alımı olmadan doğrudan hastanemiz demirbaşına kazandırılmıştır. Yine tomografi cihazının gelmesiyle birlikte hastanemiz içerisinde dağınık bir halde bulunan görüntüleme ünitesi tek bir alanda toplanarak halkımıza daha iyi bir hizmet verilmesi sağlanmıştır.
Daha önce hastanemizde birer tane olan diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist sayıları yeni atamalar ile ikiye çıkarılmıştır. İlimizdeki diğer hastanelerden belirli günlerde hastanemize hizmet vermesi için talep edilen bazı branşlardaki uzman hekimlere, hastanemiz uzman hekim kadronsun güçlenmesiyle ihtiyaç kalmamış olup, ayrıca zaman zaman diğer ilçe hastanelere uzman hekim desteği veren bir hastane konumuna gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanemiz bünyesinde zemin kat acil servis müşahade alanımızın yanında bulunan endoskopi ünitesi hastaların daha rahat işlem görebileceği ve acil durumlar için daha hızlı müdahale edilebileceği atıl durumda bulunan ameliyathane ünitemizin yanındaki bir alana tam teşekkülü hale getirilerek taşınmış aynı zamanda atıl durumda bulunan bir alan hastanemiz bünyesine ünite olarak kazandırılmıştır. Hastanemizin ihtiyaçlarını karşılamak, eksiklerini gidermek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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