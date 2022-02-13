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Kendisinden haber alınamayan kişi arkadaşının evinde bulundu

İHA

Kendisinden haber alınamayan kişi arkadaşının evinde bulundu

Adıyaman’da, yaklaşık 3 gün boyunca her yerde kayıp olarak arana kişi arkadaşının evinde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesinde ki evinden 3 gün önce akşam saatlerinde ‘hava almak’ için dışarı çıkan 3 çocuk babası Mehmet Yıldırım’dan (33) haber alınmaması üzerine yakınları tarafından durum emniyet güçlerine bildirilmişti. Her yerde aranan ve hayatından endişe edilen Mehmet Yıldırım, yapılan çalışmalar neticesinde Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Atmalı Köyü yakınlarındaki bir arkadaşının evinde bulundu. Sağ salim bulunan ve her hangi bir sağlık problemi olmayan Mehmet Yıldırım’ın kafa dinlemek ve bir süre yalnız kalmak için evden çıktığı öğrenildi.

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