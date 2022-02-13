Karbonmonoksit gazından 1 kişi hayatını kaybetti

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Adıyaman’da 1 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinin Kurudere Mahallesi'nde yaşayan Necati Karakuş (40), sobadan sızan gazdan zehirlendi. Bir süre sonra yakınları tarafından Karakuş’un hareketsiz bulunması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necati Karakuş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Karbonmonoksit gazından ölen Karakuş’un cenazesi yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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