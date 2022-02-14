Başkan Kılınç tarihi çarşı esnafıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, restorasyon çalışmalarının devam ettiği tarihi çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Adıyaman Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarının devam ettiği çarşıya yaptığı ziyarette işyerlerine tek tek girerek esnafla sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak esnafın yanında olduklarını söyledi. Sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Kılınç, “Geçmişi yaklaşık 300 yıla dayanan tarihi çarşı esnafımızı ziyaret ederek hem sorunlarını ve taleplerini dinledik, hem de devam eden çalışmaları inceledik. İnşallah restorasyon çalışmaları bittiğinde Adıyaman’ımız çok önemli bir esere kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Tarihi çarşı esnafı ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

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